USA : ventes de logements anciens meilleures que prévu en février
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:17
"L'accessibilité au logement s'améliore, et les consommateurs réagissent", explique le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun. "Pourtant, il reste encore beaucoup à parcourir pour revenir aux niveaux d'activité transactionnelle d'avant la pandémie".
Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente a augmenté de 2,4%, à 1,29 million, représentant toujours 3,8 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons vendues s'est établi à 398 000 USD, quasi stable sur un an ( 0,3%).
