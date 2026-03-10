 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : ventes de logements anciens meilleures que prévu en février
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:17

Les ventes de logements existants se sont accrues de 1,7% en février par rapport au mois précédent, pour atteindre 4,09 millions en rythme annualisé, selon les données de la National Association of Realtors, alors que Jefferies les attendait à 3,88 millions.

"L'accessibilité au logement s'améliore, et les consommateurs réagissent", explique le chef économiste de la NAR, Lawrence Yun. "Pourtant, il reste encore beaucoup à parcourir pour revenir aux niveaux d'activité transactionnelle d'avant la pandémie".

Par ailleurs, le stock total de logements prêts à la vente a augmenté de 2,4%, à 1,29 million, représentant toujours 3,8 mois d'offre au rythme d'écoulement actuel, et le prix médian des maisons vendues s'est établi à 398 000 USD, quasi stable sur un an ( 0,3%).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank