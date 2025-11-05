USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky peu après son décollage, sept morts

(Bilan actualisé, précisions)

Un avion-cargo gros porteur d'UPS UPS.N s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu après avoir percuté le sol et faisant sept morts, dont les trois membres d'équipage, et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a précisé à la presse que quatre personnes au sol avaient été tuées et onze autres hospitalisées.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, avait déclaré un peu plus tôt que plusieurs personnes ont subi des blessures "très importantes".

L'avion cargo, un McDonnell Douglas MD-11 entré en service il y a 34 ans, était rempli de kérosène en prévision d'un vol d'une durée de 8h30 jusqu'à Honolulu, à Hawaï. L'un de ses moteurs a pris feu au décollage et il a explosé en une gigantesque boule de feu en s'écrasant au sol, dispersant des débris sur plusieurs pistes de l'aéroport.

L'accident s'est produit aux alentours de 17h15 (21h15 GMT), a indiqué l'administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué. Il est survenu peu après le décollage de l'appareil à l'aéroport international Mohammed Ali de Louisville. Tous les vols prévus dans la nuit ont été annulés.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle voisine, située près de la piste d'atterrissage, ont pris feu dans la foulée de l'accident.

John Cox, expert en sécurité aérienne et pilote, s'est demandé pourquoi un avion disposant de trois moteurs n'a pu rester dans les airs après que l'un de ces moteurs a pris feu.

"C'est un incendie trop important pour un incendie moteur typique", a-t-il dit. "Cet appareil aurait dû voler avec deux moteurs. Il faut déterminer pourquoi cela n'a pas été le cas."

Boeing BA.N , qui a mis fin à la production de MD-11 après être devenu propriétaire du programme dans le cadre de sa fusion avec McDonnell Douglas, a dit s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être des personnes affectées par l'incident. Un soutien technique va être apporté à l'enquête, a ajouté l'avionneur dans un communiqué.

Utilisé par UPS depuis 2006, l'avion avait effectué dans la journée un vol entre Louisville et Baltimore avant de revenir dans la ville du Kentucky, selon le site Flightradar24.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et le service postal américain.

UPS n'avait pas connu de telle catastrophe depuis le crash d'un Airbus A300-600 cargo en 2013 dans l'Alabama, qui avait coûté la vie aux deux membres d'équipage.

