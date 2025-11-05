 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,21
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky peu après son décollage, sept morts
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:38

(Bilan actualisé, précisions)

Un avion-cargo gros porteur d'UPS UPS.N s'est écrasé peu après son décollage mardi à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, prenant feu après avoir percuté le sol et faisant sept morts, dont les trois membres d'équipage, et 11 blessés, ont déclaré les autorités locales.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a précisé à la presse que quatre personnes au sol avaient été tuées et onze autres hospitalisées.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, avait déclaré un peu plus tôt que plusieurs personnes ont subi des blessures "très importantes".

L'avion cargo, un McDonnell Douglas MD-11 entré en service il y a 34 ans, était rempli de kérosène en prévision d'un vol d'une durée de 8h30 jusqu'à Honolulu, à Hawaï. L'un de ses moteurs a pris feu au décollage et il a explosé en une gigantesque boule de feu en s'écrasant au sol, dispersant des débris sur plusieurs pistes de l'aéroport.

L'accident s'est produit aux alentours de 17h15 (21h15 GMT), a indiqué l'administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué. Il est survenu peu après le décollage de l'appareil à l'aéroport international Mohammed Ali de Louisville. Tous les vols prévus dans la nuit ont été annulés.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle voisine, située près de la piste d'atterrissage, ont pris feu dans la foulée de l'accident.

John Cox, expert en sécurité aérienne et pilote, s'est demandé pourquoi un avion disposant de trois moteurs n'a pu rester dans les airs après que l'un de ces moteurs a pris feu.

"C'est un incendie trop important pour un incendie moteur typique", a-t-il dit. "Cet appareil aurait dû voler avec deux moteurs. Il faut déterminer pourquoi cela n'a pas été le cas."

Boeing BA.N , qui a mis fin à la production de MD-11 après être devenu propriétaire du programme dans le cadre de sa fusion avec McDonnell Douglas, a dit s'inquiéter pour la sécurité et le bien-être des personnes affectées par l'incident. Un soutien technique va être apporté à l'enquête, a ajouté l'avionneur dans un communiqué.

Utilisé par UPS depuis 2006, l'avion avait effectué dans la journée un vol entre Louisville et Baltimore avant de revenir dans la ville du Kentucky, selon le site Flightradar24.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O , Walmart WMT.N et le service postal américain.

UPS n'avait pas connu de telle catastrophe depuis le crash d'un Airbus A300-600 cargo en 2013 dans l'Alabama, qui avait coûté la vie aux deux membres d'équipage.

(Rédigé par David Shepardson à Washington et Lisa Baertlein à Los Angeles, avec la contribution de Chris Thomas à Mexico City, Dan Catchpole à Seattle, Steve Gorman à Los Angeles et Gnaneshwar Rajan à Bangalore ; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AMAZON.COM
249,3200 USD NASDAQ -1,84%
BOEING CO
198,200 USD NYSE -3,12%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -0,88%
WALMART
102,310 USD NYSE +0,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran, devant l'Assemblée nationale à Paris, le 25 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    En Iran, premières heures de semi-liberté pour Kohler et Paris à l'ambassade de France
    information fournie par AFP 05.11.2025 10:02 

    Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivaient mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France après trois ans et demi d'éprouvante détention, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre en baisse, le moral reste plombé par les craintes d'une bulle IA
    information fournie par Reuters 05.11.2025 10:01 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent. À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
    information fournie par AFP 05.11.2025 09:49 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite

  • Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres
    M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:23 

    Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank