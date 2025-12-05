 Aller au contenu principal
Wall Street termine en hausse, la Fed en ligne de mire
information fournie par AFP 05/12/2025 à 22:32

Devant la Bourse de New York, le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi et tous les regards sont désormais rivés sur la réunion de la banque centrale américaine (Fed) la semaine prochaine, à l'issue de laquelle une baisse des taux est largement anticipée par le marché.

Le Dow Jones a gagné 0,22%, l'indice Nasdaq a pris 0,31% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,19%.

"Cela a été une journée relativement calme", indique à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs ont accueilli en début de séance l'indice d'inflation PCE pour le mois de septembre, retardé à cause de la longue paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

A 2,8% sur un an contre 2,7% en août, l'inflation s'éloigne encore de la cible de la Réserve fédérale américaine qui est de 2%.

L'inflation sous-jacente (hors prix de l'énergie et de l'alimentation) a, elle, légèrement ralenti à 2,8% en glissement annuel, contre 2,9% le mois précédent.

"En plus d'être datées (...) ces données n'ont réservé aucune surprise", estime Art Hogan. "Et cela n'a pas changé la donne" sur les attentes du marché en termes de politique monétaire.

Les investisseurs anticipent toujours massivement une nouvelle réduction des taux d'un quart de point à l'issue de la réunion de la Fed le 10 décembre, ce qui constituerait la troisième détente consécutive.

Pour M. Hogan, "le nombre de dissensions" au sein du comité de politique monétaire "ainsi que les projections économiques" pour l'année prochaine seront particulièrement scrutés par les investisseurs.

Les personnalités votant sur les taux directeurs sont très partagées sur la conduite à tenir face aux signaux envoyés par l'économie américaine.

Trois camps se dessinent: les responsables opposés à une nouvelle baisse, ceux qui ont laissé planer le doute et les défenseurs d'un desserrement monétaire.

Toujours côté indicateurs, l'enquête préliminaire de l'Université du Michigan sur la confiance de consommateurs en décembre est ressortie meilleure qu'escompté (à 53,3 points contre 52 points attendus par le marché).

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tendait légèrement vers 21H15 GMT, à 4,14%, contre 4,10% à la clôture jeudi.

A la cote, le géant du streaming Netflix a terminé dans le rouge (-2,89% à 100,24 dollars) après avoir annoncé vendredi racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery (+6,28% à 26,08 dollars) pour près de 83 milliards de dollars.

Cette acquisition est la plus grosse opération de concentration dans le domaine du divertissement, dépassant même le rachat de Fox par Disney pour 71 milliards de dollars en 2019.

Paramount Skydance, qui était également en lice pour le rachat de WBD, a dégringolé de 9,82% à 13,36 dollars.

L'enseigne de lingerie Victoria's Secret a été propulsée (+18,03% à 49,06 dollars), profitant de résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre et d'une révision à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Les boutiques de produits cosmétiques Ulta Beauty ont atteint un record en clôture (+12,65% à 601,50 dollars) après avoir largement dépassé les attentes pour le troisième trimestre en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices.

Le groupe a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Nasdaq

Valeurs associées

NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ -2,89%
S&P GLOBAL
498,455 USD NYSE +0,28%
WALT DISNEY
105,230 USD NYSE -0,27%
