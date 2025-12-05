Mondial-2026: groupes piégeux pour l'Argentine et la France, Trump héros de la Fifa

La composition des douze groupes du premier tour de la Coupe du monde 2026 de football déterminée par tirage au sort le 5 décembre 2026 au Kennedy Center de Washington ( AFP / Jim WATSON )

L'Argentine et la France ont hérité de groupes piégeux au contraire de l'Espagne et de l'Angleterre, mieux loties par le tirage au sort du Mondial-2026 effectué vendredi à Washington en présence de l'omniprésent Donald Trump, guest-star récipiendaire du premier Prix de la Paix de la Fifa.

"C'est un grand jour et c'est un sport formidable", a clamé le président américain sur le tapis rouge du Kennedy Center, qui accueillait l'événement sous la haute surveillance de la police et des agents du Secret Service.

Sur la scène ensuite, le président de la Fifa Gianni Infantino a fait applaudir Donald Trump, dont il est proche, ainsi que le Premier ministre canadien Mark Carney et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, co-organisateurs de la compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain.

Les trois dirigeants se sont rencontrés malgré les grosses tensions liées aux droits de douane imposés par le président américain, qui a aussi martelé son souhait de faire du Canada le 51e Etat américain.

Cette Coupe du monde nouvelle formule, à 48 équipes et sur trois pays, "est le plus grand événement que l'humanité ait jamais vu (...), cela va être stratosphérique", a déclaré Gianni Infantino avec emphase.

- Trump décoré -

Donald Trump (à gauche) recevant le prix de la Paix de la Fifa des mains de Gianni Infantino le 5 décembre 2025 au Kennedy Center de Washington lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 de football ( POOL / Jia Haocheng )

Il a ensuite attribué à Trump le premier "Prix de la Paix de la Fifa", un lot de consolation pour le chef d'Etat américain qui a brigué en vain le Prix Nobel 2025. Trump a reçu sur scène un trophée, bien plus imposant que la Coupe du monde elle-même, ainsi qu'une médaille. "C'est l'un des plus grands honneurs de ma vie", a déclaré le milliardaire républicain, estimant avoir "sauvé des millions de vies", tout en se félicitant dans la foulée, et sans transition, du nombre record de billets déjà vendus pour le tournoi mondial.

Cette distinction était une manière de rejouer en mondovision l'alliance conclue entre Infantino et Trump, revenu à la Maison Blanche en janvier et qui a fait de la Coupe du monde 2026 un événement central de son second mandat. Et ce en dépit des inquiétudes que font peser sur le déroulement de l'épreuve ses prises de position tous azimuts contre ses co-organisateurs, sa politique migratoire ou ses menaces de priver de rencontres certaines villes dirigées par les démocrates.

- Mbappé contre Haaland -

Dans la deuxième partie de ce show de plus de deux heures, animé par des artistes comme Andrea Bocelli et conclu par les Village People, le sportif a repris ses droits.

Le tirage au sort a livré les 12 groupes de quatre et les affiches du premier tour, mais il faudra patienter jusqu'à samedi pour découvrir les horaires des rencontres.

L'Argentine de Lionel Messi, vainqueure en 2022 au Qatar, devra se méfier d'un groupe J où l'attendent l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, qui se prépare à la première Coupe du monde de son histoire.

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps (D), accompagné de son adjoint Guy Stéphan (G), et du président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo (C), à leur arrivée au Kennedy center, pour le tirage au sort du Mondial-2026, le 5 décembre 2025 à Washington DC ( AFP / Roberto SCHMIDT )

Les Bleus de Didier Deschamps, dans le groupe I, n'ont clairement pas été gâtés, puisqu'ils ferrailleront contre le Sénégal, qui leur avait joué à un mauvais tour en ouverture du Mondial 2002 (1-0), la Norvège d'Erling Haaland - rival de Kylian Mbappé et tout aussi performant en ce début de saison - et un vainqueur des barrages intercontinentaux (Surinam, Irak ou Bolivie).

L'Espagne, autre grande favorite après avoir remporté l'Euro-2024, a pour sa part vécu un tirage plus tranquille avec l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert, lui aussi novice (groupe H). Quant à l'Angleterre, qui vient compléter le carré d'équipes qui ne peuvent pas s'affronter avant les demi-finales sous réserve de finir premières de leurs groupes, elle a hérité de la Croatie, qui l'avait éliminée en demi-finale du Mondial-2018 en Russie, de Panama et du Ghana (groupe L).

Parmi les autres poids lourds, l'Allemagne dans le groupe E affrontera l'Equateur, la Côte d'Ivoire et le minuscule Curaçao, qui n'a jamais encore évolué à ce niveau. Le Portugal (groupe K) est avec un autre débutant, l'Ouzbékistan, ainsi qu'avec la Colombie et l'autre vainqueur des barrages intercontinentaux. Le Brésil, cornaqué par l'Italien Carlo Ancelotti, aura le Maroc, demi-finaliste de la dernière édition, pour adversaire à ne pas mésestimer, ainsi que l'Ecosse et Haïti.

Les pays organisateurs, eux, ont été gâtés. Le Mexique (groupe A), qui jouera le match d'ouverture de la compétition contre l'Afrique du Sud le 11 juin dans l'emblématique stade Azteca de Mexico, rencontrera aussi la Corée du Sud et un vainqeur des barrages européens.

Les Etats-Unis se frotteront à l'Australie, au Paraguay et à un barragiste européen. Ce groupe D est l'un des plus abordables du Mondial.

Autre curiosité de ce tirage, l'Iran, ennemi déclaré des Etats-Unis avec lesquels les relations diplomatiques sont rompues depuis 1980, va bel et bien jouer sur le sol américain, sur la côte Ouest (contre la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G).