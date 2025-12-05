Le grand architecte Frank Gehry, maître du déconstructivisme, est mort

L'architecte américano-canadien Frank Gehry alors d'un concert de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, en son honneur au Walt Disney Concert Hall, le 5 octobre 2023 à Los Angeles, en Californie ( Getty / Matt Winkelmeyer )

L'architecte américano-canadien Frank Gehry, l'un des rares de sa profession à s'être hissés au rang de superstar à travers la planète, est mort vendredi à l'âge de 96 ans, a fait savoir à l'AFP l'équipe de ce maître du déconstructivisme.

A l'origine de bâtiments emblématiques tels que le musée Guggenheim de Bilbao en Espagne ou la Fondation Louis Vuitton à Paris, Frank Gehry est décédé "ce matin dans sa maison de Santa Monica à l'issue d'une courte maladie respiratoire", a écrit son équipe dans un courriel à l'AFP.

C'est là, sur la façade maritime de Los Angeles en Californie, que le jeune architecte construit sa maison en 1978, une enveloppe autour d'un bungalow hollandais qui pose les principes de son style architectural.

Le Walt Disney Concert Hall réalisé par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le 15 mars 2020 à Los Angeles, en Californie ( Getty / MARIO TAMA )

Né Frank Owen Goldberg au Canada en 1929 au sein d'une famille juive, il changera, après ses études en Californie, son nom pour se protéger de l'antisémitisme.

Avec la faculté de droit de Loyola à Los Angeles, pensée entre références antique et ruptures, il réalise sa première oeuvre d’envergure, et reçoit quelques années plus tard, en 1989, le Prix Pritzker, plus haute distinction architecturale dans le monde.

L'ouverture en 1989 du musée Guggenheim à Bilbao, en Espagne, assoit sa réputation internationale. Il reprendra ces courbes complexes et asymétriques pour dessiner la vaste salle de concert Walt Disney, chez lui à Los Angeles en 2003.

Avec ces projets, Frank Gehry brouille la frontière entre architecture et art. Novateur, il ébranle le monde de l'architecture contemporaine et popularise la profession.

L'une de ses dernières oeuvres majeures sera la Fondation Louis Vuitton, monument futuriste de béton et de verre qui jouxte le Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne, dans l'ouest de Paris.

Vue aérienne de la Fondation Louis Vuitton réalisée par l'architecte américano-canadien Frank Gehry, le 14 juillet 2018 à Paris ( AFP / GERARD JULIEN )

Son créateur, le milliardaire français et patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault, s'est dit dans un communiqué "immensément attristé" par le décès de Frank Gehry. L'architecte, affirme-t-il, "savait incomparablement modeler les formes, plisser le verre comme une toile, le faire danser comme une silhouette"

"Avec la Fondation Louis Vuitton pour la Création, il a donné à Paris, à la France, son plus beau chef d'œuvre et l'expression la plus élevée de sa puissance créatrice, à la hauteur de l'amitié qu'il portait à notre ville et de l'affection qu'il témoignait à notre culture."