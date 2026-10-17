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USA-Trump lève des sanctions liées à la Russie avant leur entrée en vigueur
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 03:37

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par Kanishka Singh et Jasper Ward

WASHINGTON, 16 octobre - Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la levée de plusieurs sanctions, restrictions et droits de douane visant la Russie, prévus dans le cadre d'une loi promulguée le mois dernier, avant leur entrée en vigueur.

Donald Trump a promulgué en septembre le "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", une législation qui vise les secteurs de l'énergie et de la défense russes, ainsi que la "flotte fantôme" de pétroliers qui contournent les sanctions existantes, afin de priver Moscou des fonds nécessaires au financement de sa guerre contre l'Ukraine.

"J'ai transmis au Congrès une attestation indiquant que l'octroi d'une telle dérogation à l'heure actuelle sert les intérêts nationaux des Etats-Unis", a indiqué Donald Trump dans un décret publié vendredi par la Maison blanche.

La publication de ce décret intervient alors que Donald Trump a publiquement critiqué le président ukrainien, Volodimir Zelensky et a annoncé un accord, conclu entre Washington et Moscou, concernant l'approvisionnement en diesel.

Cet accord entraîne la levée de sanctions américaines contre les exportations de diesel russe afin de permettre à Moscou de fournir dans un premier temps près de deux millions de tonnes de gazole aux Etats-Unis et sur les marchés mondiaux.

(avec Patricia Zengerle; version française Camille Raynaud)

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