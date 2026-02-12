USA-Trump invalide un rapport scientifique fondateur de la politique climatique

L'administration du président américain Donald Trump a déclaré jeudi invalider un rapport scientifique servant de base juridique à la réglementation fédérale sur les émissions de gaz à effet de serre, levant par la même les normes imposées à tous les véhicules et moteurs produits depuis 2012.

Il s'agit du plus important revirement en matière de politique environnementale décidé jusqu'à présent par l'administration Trump, après un éventail de restrictions assouplies et d'autres mesures destinées à favoriser le développement des énergies fossiles et à enrayer une transition "verte".

S'exprimant à la Maison blanche au côté du directeur de l'agence fédérale de protection de l'environnement (EPA), Donald Trump a déclaré que le processus tout juste finalisé par l'EPA tournait la page d'une "politique désastreuse de l'ère Obama qui a gravement nui à l'industrie automobile américaine et a provoqué une hausse des prix pour les consommateurs américains".

Le président américain, qui répète de longue date que le changement climatique est un "canular", a retiré les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat et supprimé des crédits fédéraux accordés aux achats de véhicules électriques, que son prédécesseur Joe Biden avait instaurés.

Un rapport scientifique soulignant les dangers des émissions de gaz à effet de serre pour la santé avait été adopté comme base juridique par Washington en 2019, déclenchant la mise en oeuvre d'une nouvelle réglementation environnementale.

Selon l'EPA, l'invalidation de ce rapport - qui ne concernerait semble-t-il pas les centrales électriques - va permettre aux contribuables américains d'économiser quelque 1.300 milliards de dollars.

Des groupes de défense de l'environnement avaient dénoncé le projet de l'administration Trump, annoncé l'an dernier, prévenant du danger pour le climat et estimant que le coût serait en fait plus élevé pour les Américains, citant les risques associés au dérèglement climatique comme les tempêtes et inondations.

