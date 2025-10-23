 Aller au contenu principal
USA-Trump gracie le fondateur de Binance, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:12

Le président américain Donald Trump a gracié le fondateur et ancien directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé jeudi la Maison blanche.

La porte-parole de la Maison blanche Karoline Leavitt a déclaré que Donald Trump avait "exercé son autorité constitutionnelle en accordant une grâce à (Changpeng) Zhao, poursuivi par l'administration (de l'ex-président Joe) Biden dans le cadre de sa guerre contre les crypto-monnaies".

Changpeng Zhao avait été condamné l'an dernier à quatre mois d'emprisonnement pour avoir enfreint les lois contre le blanchiment d'argent aux Etats-Unis, des accusations pour lesquelles il avait plaidé coupable.

L'ancien dirigeant de la principale plateforme mondiale de cryptodevises a déjà purgé sa peine.

La grâce présidentielle dont Changpeng Zhao a bénéficié est la dernière en date accordée par Donald Trump à des dirigeants et fondateurs d'entreprises condamnés pour des crimes financiers.

(Rédigé par Gram Slattery et Chris Prentice; version française Camille Raynaud, édité par Kate Entringer)

