USA-Trump conclut des accords pour réduire les prix des médicaments

par Michael Erman, Jarrett Renshaw et Patrick Wingrove

Le président américain Donald Trump et neuf grands laboratoires pharmaceutiques ont annoncé vendredi des accords visant à réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid et pour les patients payant comptant, une initiative qui vise à aligner les coûts américains sur ceux des autres pays riches.

Bristol Myers Squibb BMY.N , Gilead Sciences GILD.O , Merck MRK.N et Genentech, la filiale américaine de Roche

ROG.S , ont conclu des accords. Novartis NOVN.S , Amgen

AMGN.O , Boehringer Ingelheim, Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L ont également signé.

Selon des responsables de l'administration, chaque laboratoire réduira les prix de la plupart des médicaments vendus à Medicaid, qui couvre les personnes à faibles revenus, promettant des "économies massives" sans fournir de chiffres précis.

Les patients américains paient actuellement de loin les prix les plus élevés pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans d'autres pays développés.Donald Trump fait pression sur les laboratoires pour qu'ils alignent leurs prix sur ceux pratiqués ailleurs.

Les détails des accords n'ont pas été divulgués, mais des responsables ont indiqué qu'ils incluent des baisses sur certains médicaments vendus directement aux consommateurs via le site TrumpRx.gov, le lancement de nouveaux produits aux États-Unis à des prix égaux – mais pas inférieurs – à ceux des autres pays riches, ainsi qu'une augmentation de la production. En contrepartie, les entreprises bénéficieront d'une exemption de droits de douane pendant trois ans.

MERCK MET SES ANTIDIABÉTIQUES SUR TRUMPRX

Merck a précisé qu'il vendra ses traitements contre le diabète Januvia, Janumet et Janumet XR – qui feront face à la concurrence des génériques l'an prochain – directement aux consommateurs américains avec une remise d'environ 70% sur les prix catalogue. Si elle est approuvée, sa molécule expérimentale contre le cholestérol, l'enlicitide, sera également proposée en vente directe.

L'enlicitide est l'un des deux médicaments de Merck susceptibles de bénéficier d'un examen accéléré dans le cadre du nouveau dispositif de la FDA, selon des informations précédemment rapportées par Reuters.

En juillet, Donald Trump avait adressé des lettres aux dirigeants de 17 grands laboratoires, les exhortant à offrir des prix dits "nation la plus favorisée" à Medicaid et à garantir que les nouveaux médicaments soient lancés à des prix ne dépassant pas ceux des autres pays riches.

Cinq entreprises avaient déjà conclu des accords avec l'administration pour contenir les prix : Pfizer, Eli Lilly

LLY.N , AstraZeneca AZN.L , Novo Nordisk NOVOb.CO et EMD Serono, la division américaine de l'allemand Merck KGaA

MRCG.DE .

Les trois restantes – Regeneron REGN.O , Johnson & Johnson

JNJ.N et AbbVie ABBV.N – n'ont pas encore annoncé d'accord.

Les investisseurs craignaient initialement des contrôles drastiques des prix aux États-Unis, mais les détails des accords récents ont largement dissipé ces inquiétudes. Reuters avait précédemment indiqué qu'AbbVie devait annoncer un accord vendredi.

Vendredi, les laboratoires se sont engagés à appliquer des prix "nation la plus favorisée" sur tous les nouveaux lancements de médicaments aux États-Unis, qu'ils soient destinés aux marchés commerciaux, publics ou aux paiements comptants, y compris pour Medicare, le programme destiné aux plus de 65 ans, ont précisé des responsables.

Une partie des revenus des ventes à l'étranger sera également reversée aux États-Unis pour compenser les coûts, ont-ils ajouté.

Les entreprises ont promis d'investir ensemble plus de 150 milliards de dollars dans la R&D et la production aux États-Unis, selon des responsables, sans préciser si cela inclut des engagements antérieurs. Certains ont également accepté de fournir des ingrédients pharmaceutiques à la réserve stratégique américaine.

(Michael Erman et Patrick Wingrove ià New York; avec Deena Beasley)