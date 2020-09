Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump compte remplacer Ginsburg par Amy Coney Barrett - CNN Reuters • 26/09/2020 à 02:38









(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) WASHINGTON, 26 septembre (Reuters) - Donald Trump a l'intention de nommer la juge Amy Coney Barrett comme candidate à la Cour suprême pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière, rapporte vendredi CNN, citant des sources au sein du Parti républicain. Le président américain doit annoncer son choix samedi à 21h00 GMT. Il a déjà cité Amy Coney Barrett comme un choix possible, avec une autre magistrate, Barbara Lagoa. Un siège est vacant au sein de la plus haute instance juridique américaine depuis la mort, vendredi dernier, de Ruth Ginsburg, figure de proue du camp progressiste. Amy Coney Barrett, âgée de 48 ans, est une fervente catholique. Nommée en 2017 par Donald Trump à la cour d'appel du 7e circuit, basée à Chicago, elle est la favorite des milieux religieux conservateurs. (Scott Malone; version française Jean-Stéphane Brosse)

