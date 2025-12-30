USA: très légère hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 10:15
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,2 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,9 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi à écouter "les revendications légitimes" des manifestants, après deux jours de contestation de commerçants à Téhéran contre la vie chère et l'hyperinflation galopante. "J'ai demandé au ministre de l'Intérieur ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin d'année. À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le Dax est ... Lire la suite
-
L'inflation en Espagne a légèrement reculé en décembre pour atteindre 2,9% sur un an, selon une estimation provisoire publiée mardi par l’Institut national des statistiques (INE). Il s'agit du deuxième mois consécutif de recul: le taux de novembre s'établissait ... Lire la suite
-
Citigroup anticipe une perte de 1,1 milliard de dollars avec la vente de ses derniers actifs en Russie
La banque américaine Citigroup a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la vente de ses derniers actifs en Russie et anticipe de perdre 1,1 milliard de dollars dans cette opération. La vente devrait être bouclée dans la première partie de 2026, mais reste soumise ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer