Walmart accélère dans l'intelligence artificielle pour doper ses résultats

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le géant américain de la grande distribution Walmart doit publier jeudi avant Bourse ses résultats annuels, qui devraient encore profiter de gains de parts de marché, notamment auprès des foyers aisés, mais surtout de l'essor du commerce sur internet dopé par l'intelligence artificielle.

"Le système opérationnel à base d'intelligence artificielle de Walmart pourrait transformer la distribution", titrait une note des analystes de TD Cowen en janvier, soulignant le rôle de fer de lance joué par le groupe dans le développement de cette technologie.

"La prochaine phase, ce sont les agents d'intelligence artificielle, qui vont encore plus loin, en comprenant le consommateur si bien qu'ils peuvent prendre des initiatives et faire des achats automatiquement", relevaient-ils.

Pour cela, le géant de Bentonville (Arkansas) a conclu mi-octobre un partenariat avec OpenAI, qui permet d'acheter auprès de ses enseignes (Walmart et Sam's Club) directement depuis ChatGPT, pionnier de l'intelligence artificielle générative.

Quelques semaines plus tard, le 11 janvier, il annonçait un partenariat similaire avec Google pour utiliser son modèle d'intelligence artificielle générative, baptisé Gemini, dans son réseau de magasins.

Il s'agit, ont expliqué les deux groupes dans un communiqué commun, de "rendre les courses plus intuitives, plus sûres et en parfait alignement avec les rythmes de la vie quotidienne".

Selon eux, cela devrait permettre notamment de livrer des centaines de milliers de produits en moins de trois heures, voire trente minutes seulement.

Cette entrée de plain-pied dans l'eldorado de l'IA a propulsé l'action de Walmart à la Bourse de New York. Le 3 février, elle a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation.

C'est seulement la quatrième entreprise non technologique à entrer dans ce club très fermé, avec le géant pétrolier Saudi Aramco, le conglomérat Berkshire Hathaway et le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly.

Les analystes d'UBS estiment que le cours devrait continuer de grimper au vu des investissements technologiques (commerce en ligne, marketplace) et de l'insufflation de l'IA "qui vont permettre (à Walmart) d'accroître son avance dans la distribution".

- Virage technologique -

Signe précurseur d'une métamorphose? Son action est cotée depuis le 9 décembre sur le marché Nasdaq - valeurs 100% électroniques -, au lieu du traditionnel NYSE.

Doug McMillon, qui a cédé les commandes du groupe le 1er février à John Furner, avait salué le 20 novembre les résultats "solides" du troisième trimestre de l'exercice décalé 2026.

Il avait souligné que le commerce sur internet avait "de nouveau étincelé".

Pour UBS, ce segment devrait avoir continué de générer au quatrième trimestre une hausse des ventes supérieure à 20% sur un an, "ce qui devrait aboutir à des gains de parts de marché importantes".

Si le groupe est parvenu à attirer une multitude de nouveaux clients dans les années suivant la pandémie, lorsque les Etats-Unis luttaient contre une inflation marquée, il est parvenu non seulement à les conserver mais il continue d'en conquérir, selon Neil Saunders, directeur chez GlobalData.

"Les chiffres continuent d'augmenter car les gens se tournent vers Walmart pour avoir une bonne qualité et pour économiser de l'argent", a-t-il expliqué, relevant la "force" de Walmart Marketplace - des vendeurs tiers proposent leurs produits sur le site du groupe.

"Ces vendeurs cherchent à contrebalancer leur dépendance envers Amazon", le géant américain de l'e-commerce qui, de son côté, multiplie les incursions dans le coeur de métier de Walmart en se lançant dans la vente de produits d'épicerie et produits frais.

Ce sera "le vrai terrain de bataille", pronostique Neil Saunders.

Concernant ses performances annuelles, le groupe prévoyait en novembre, entre autres, une hausse de 4,8% à 5,1% de son chiffre d'affaires (3% à 4% auparavant) et un bénéfice par action à données comparables de 2,58 à 2,63 dollars (2,52 à 2,62 dollars auparavant).

Le consensus des analystes de FactSet anticipe respectivement 712,58 milliards de dollars et 2,64 dollars. Le chiffre d'affaires de l'exercice précédent était de 680,98 milliards.

Pour le seul quatrième trimestre, le consensus ressort à 190,49 milliards de dollars de chiffre d'affaires et à 73 cents pour le bénéfice net par action à données comparables.