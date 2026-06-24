USA-Take-Two lancera "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre au prix de $79,99

L'éditeur américain Take-Two Interactive Software TTWO.O a annoncé mercredi le lancement de son jeu très attendu "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre au prix de 79,99 dollars.

L'équivalent de 70 euros au cours actuel, mais le prix de vente pour l'Europe, notamment, n'a pas encore été précisé.

L'événement "GTA VI" devrait être le plus grand lancement de jeu vidéo au monde : des milliards de dollars de chiffre d’affaires sont attendus en raison de la popularité mondiale de la franchise et des antécédents impressionnants de son créateur, Rockstar Games.

Take-Two avait annoncé auparavant que les précommandes du titre débuteraient le 25 juin, après plusieurs reports.

Une édition spéciale "The Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition" sera proposée au prix de 99,99 dollars avec des véhicules, des armes et des tenues exclusifs intégrés à l’histoire de Jason et Lucia, les protagonistes du jeu.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)