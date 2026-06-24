 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Take-Two lancera "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre au prix de $79,99
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 13:04

L'éditeur américain Take-Two Interactive Software TTWO.O a annoncé mercredi le lancement de son jeu très attendu "Grand Theft Auto VI" le 19 novembre au prix de 79,99 dollars.

L'équivalent de 70 euros au cours actuel, mais le prix de vente pour l'Europe, notamment, n'a pas encore été précisé.

L'événement "GTA VI" devrait être le plus grand lancement de jeu vidéo au monde : des milliards de dollars de chiffre d’affaires sont attendus en raison de la popularité mondiale de la franchise et des antécédents impressionnants de son créateur, Rockstar Games.

Take-Two avait annoncé auparavant que les précommandes du titre débuteraient le 25 juin, après plusieurs reports.

Une édition spéciale "The Grand Theft Auto VI : Ultimate Edition" sera proposée au prix de 99,99 dollars avec des véhicules, des armes et des tenues exclusifs intégrés à l’histoire de Jason et Lucia, les protagonistes du jeu.

(Rédigé par Aditya Soni à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

TAKE-TWO INTERACTIVE
242,6400 USD NASDAQ +1,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,98 +8,54%
CAC 40
8 376,14 +0,42%
Pétrole Brent
74,7 -2,99%
STELLANTIS
5,179 -1,78%
FDJ UNITED
21,61 -2,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank