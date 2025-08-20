USA: stocks de pétrole en baisse de 6 millions de barils information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 16:36









(Zonebourse.com) - Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 420,7 millions de barils lors de la semaine du 11 août, signalant une baisse de 6 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 2,3 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,7 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 96,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.





