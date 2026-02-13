Safran revoit ses ambitions en hausse, porté par la défense et le trafic aérien

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le motoriste d'avions français Safran a annoncé vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice net en hausse en 2025, et voit toujours plus haut à l'horizon 2028, notamment grâce à la croissance du trafic aérien et aux nouvelles commandes de Rafale.

Le groupe a réalisé 31,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, soit une hausse de 15% sur un an, et a annoncé un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros (+3%), après avoir retiré un gain financier lié à son importante couverture du risque de change et en particulier du dollar, monnaie dont dépendent beaucoup de ses ventes.

Des chiffres légèrement en dessous des prévisions des analystes financiers, mais suffisants pour qu'Olivier Andriès, directeur général du groupe, qualifie 2025 "d'une année remarquable" pour les activités de Safran.

- Optimisme pour les années à venir -

L'activité de Safran dépend largement de son moteur vedette, le Leap, qui équipe tous les Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo, les modèles les plus vendus des deux avionneurs. Le motoriste en a livré 1.802 sur l'année, presque un tiers de plus qu'en 2024.

Moins que sur le prix de vente de ces moteurs aux avionneurs, c'est sur les services après-vente et leur entretien que Safran tire le gros de ses marges.

A horizon 2028, le groupe voit encore une croissance de ces "activités d'après-vente pour moteurs civils" et une "dynamique positive dans le secteur de la défense (notamment les nouvelles commandes de Rafale)", qui justifie de relever ses prévisions financières.

Il envisage désormais d'arriver à un bénéfice opérationnel courant entre 7 et 7,5 milliards d'ici 2028, un milliard de plus qu'actuellement prévu et environ deux milliards de plus que ce qui a été réalisé en 2025.

Ces prévisions toujours plus optimistes se font malgré "l'impact net des droits de douane américains et l'impact estimé de la contribution exceptionnelle française à l’impôt sur les sociétés en 2025 et 2026", explique le groupe.

Cette taxe, renouvelée pour 2026 par le gouvernement, a coûté 377 millions d'euros à Safran en 2025.

Concernant les droits de douane américains, qui avaient forcé Safran à annoncer des hausses de prix en avril 2025, le groupe estime désormais qu'il y a plus de clarté concernant leur impact.

- "Un nombre record de moteurs Leap" -

Pour 2026, Safran espère augmenter d'encore 15% la livraison de ses moteurs Leap, tout en indiquant que les "capacités de production de la chaîne d'approvisionnement" sont un "élément d'attention" à prendre en compte.

Car des tensions avaient existé ces dernières années entre Safran et Airbus, qui accusait le motoriste de freiner sa montée en cadence.

A l'été 2025, le géant européen avait signalé des "problèmes persistants d'approvisionnement en moteurs sur le programme A320", son avion vedette sur le segment moyen courrier.

Safran assure aujourd'hui qu'il y a eu "des améliorations dans la chaîne d'approvisionnement", qui ont permis de "(produire) un nombre record de moteurs Leap" en 2025.

Le motoriste va proposer lors de sa prochaine assemblée générale un dividende de 3,35 euros par action et poursuit son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros.