Capgemini se veut ambitieux pour 2026 après une année 2025 en demi-teinte

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant français de l'informatique Capgemini , au cœur d'une polémique fin janvier pour un contrat passé avec la police américaine de l'immigration, a publié vendredi des résultats 2025 contrastés, avec un bénéfice net en baisse mais une activité en légère hausse, et se montre plus optimiste pour 2026.

L'an dernier, son résultat net a atteint 1,6 milliard d'euros, en recul de 4,2% par rapport à 2024, tandis que son chiffre d'affaires a grimpé de 1,7% (+3,4% à taux de change constants), à 22,4 milliard d'euros, a annoncé le groupe dans un communiqué.

"Comme prévu, les conditions de marché ont été très défavorables dans le secteur de l'industrie et en France, tandis que les secteurs services financiers et biens de consommation se sont améliorés", a observé le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat, cité dans ce texte.

Pour 2026, le groupe se montre plus ambitieux puisqu'il anticipe une hausse de son chiffre d'affaires à taux de change constants comprise 6,5% et 8,5%, portée par une contribution inorganique de 4,5 à 5 points.

Capgemini compte également améliorer sa rentabilité en augmentant sa marge opérationnelle, attendue entre 13,6% et 13,8%, contre 13,3% en 2025.

L'entreprise prévoit en parallèle des coûts de restructuration d'environ 700 millions d'euros sur deux ans, dont la majeure partie en 2026, pour "l'adaptation de ses talents et compétences par la mise en œuvre d'initiatives dans un certain nombre de pays".

Le 20 janvier, Capgemini avait annoncé son souhait de supprimer jusqu'à 2.400 postes en France, via des reclassements et des départs volontaires, face au ralentissement de son activité dans cette zone.

Sur un an, le titre de Capgemini a chuté de près de 46% à la Bourse de Paris. Sa capitalisation boursière s'élève désormais à environ 17 milliards d'euros.

Après le tumulte provoqué par la révélation d'un contrat conclu par sa filiale Capgemini Government Solutions (CGS) avec la police américaine de l'immigration, l'ICE, Capgemini avait annoncé début février son intention de vendre cette société.

"Le processus de cession de cette entité, qui représente 0,4% du chiffre d'affaires estimé du groupe en 2025 (moins de 2% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis), sera initié immédiatement", avait alors précisé l'entreprise française.

Selon plusieurs médias, dont L'Observatoire des multinationales, France 2 et Les Jours, Capgemini a notamment fourni un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères à l'ICE, police fédérale mobilisée par le président américain Donald Trump dans une vaste campagne anti-immigration.