USA: stocks de pétrole en baisse de 0,6 million de barils
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 16:35

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 414,8 millions de barils lors de la semaine du 15 septembre, signalant une baisse de 0,6 million de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,7 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 93% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,7 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
