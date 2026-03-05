 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 06:35

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* WIZZ AIR WIZZ.L a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que le conflit actuel au Moyen-Orient ait un impact négatif d'environ 50 millions d'euros (58,19 millions de dollars) sur son bénéfice net pour l'exercice 2026.

* CAMPARI CPRI.MI - Le groupe italien de spiritueux a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, malgré un contexte difficile pour le secteur et les perturbations liées aux ouragans en Jamaïque. Le directeur général Simon Hunt a par ailleurs indiqué ne prévoir aucun impact matériel lié au conflit au Moyen-Orient, mais anticipe pour 2026 une charge de 30 millions d'euros liée aux droits de douane américains.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZN265

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAMPARI
5,946 EUR MIL 0,00%
WIZZ AIR
1 102,500 GBX LSE +2,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank