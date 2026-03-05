Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* WIZZ AIR WIZZ.L a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que le conflit actuel au Moyen-Orient ait un impact négatif d'environ 50 millions d'euros (58,19 millions de dollars) sur son bénéfice net pour l'exercice 2026.

* CAMPARI CPRI.MI - Le groupe italien de spiritueux a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, malgré un contexte difficile pour le secteur et les perturbations liées aux ouragans en Jamaïque. Le directeur général Simon Hunt a par ailleurs indiqué ne prévoir aucun impact matériel lié au conflit au Moyen-Orient, mais anticipe pour 2026 une charge de 30 millions d'euros liée aux droits de douane américains.

