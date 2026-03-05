L'incertitude continue de peser sur les dépenses des ménages américains selon la Fed

( AFP / JIM WATSON )

L'incertitude quant à l'évolution de l'économie américaine continue de peser sur les dépenses des ménages, en particulier parmi ceux aux revenus modestes, même si un certain optimiste transparaît concernant les mois à venir, selon une enquête régulière publiée mercredi par la Réserve fédérale (Fed).

D'après la banque centrale américaine, si les dépenses de ménages ont légèrement progressé, elles restent plombées par les inquiétudes persistantes, en particulier sur le pouvoir d'achat.

Plusieurs éléments conjoncturels ont cependant également pesé sur le niveau des dépenses des ménages, pointe le rapport de l'institution, le "Livre beige", citant les importantes vagues de froid ayant touché une large part du pays cet hiver ainsi que, pour au moins une des douze régions de la Fed, l'activité de la police de l'immigration.

Malgré tout, "les anticipations économiques ont été positives" dans l'enquête menée, "la plupart des régions envisageant une croissance légère à modérée dans les prochains mois".

Parmi les points positifs, le niveau de l'emploi est resté "généralement stable ces dernières semaines" dans la majorité des régions, ce qui a permis aux salaires d'augmenter "à un rythme modeste ou modéré dans la plupart des régions".

L'enquête pointe par ailleurs que si "des entreprises dans certaines régions ou divers secteurs" s'intéressent à l'intelligence artificielle (IA), "la plupart mettent en avant l'objectif d'améliorer leur productivité plutôt que remplacer leurs salariés".

Comme lors de ses rapports précédents, la Fed souligne que "plusieurs régions ont fait état d'une augmentation des coûts", neuf des douze régions soulignant que "les droits de douane ont contribué à cette hausse".

"Certaines entreprises continuent de répercuter les surcoûts liés aux droits de douane vers leurs clients, d'autres ont commencé à le faire après les avoir dans un premier temps absorbés" en rognant sur leurs marges.

Les données pour ce rapport ont été collectées jusqu'au 23 février, soit quelques jours après la décision de la Cour suprême américaine d'annuler une large part des droits de douane voulus par Donald Trump, remplacés depuis le 24 février par une nouvelle surtaxe de 10%.

Elles n'intègrent donc pas le déclenchement samedi du conflit au Moyen-Orient qui a poussé à la hausse les prix de l'énergie, avec un risque de répercussion sur l'inflation si le conflit persiste.