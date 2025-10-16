 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 188,59
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : repli nettement supérieur aux attentes de l'indice de la Fed de Philadelphie en octobre
information fournie par AOF 16/10/2025 à 14:45

(AOF) - Au mois d’octobre, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s’est vivement contracté en passant de 23,2 à -12,8 points, alors que les économistes tablaient sur un repli à 8,6 points. A -12,8, il est à son plus bas niveau depuis le mois d’avril, qui avait été marqué par les annonces de Donald Trump sur l’instauration de droits de douane.

Banques centrales
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank