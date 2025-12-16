La Bourse de Paris atone, prudente face à l'Ukraine et avant des données américaines

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mardi, les investisseurs restant prudents avant une salve de données économiques venant des Etats-Unis et scrutant les négociations pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Vers 09H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 restait atone (+0,01%) soit un gain de 1,12 point pour s'établir à 8.126,00 points. Lundi, l'indice vedette parisien avait perdu 0,70%, pour s'établir à 8.124,88 points.

Le CAC 40 a ouvert dans le rouge mais s'est repris avec les perspectives encourageantes autour des pourparlers sur l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi de "progrès" dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie, les Européens avançant de leur côté la proposition d'une force multinationale pour garantir la paix en Ukraine.

"Nous sommes plus proches aujourd'hui que nous n'avons jamais été" d'un accord, a pour sa part estimé Donald Trump.

Par ailleurs, "les investisseurs se concentrent sur les prochaines publications américaines concernant l'emploi, les ventes au détail et l'inflation", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

La Réserve fédérale américaine (Fed) "semble toujours plus préoccupée par la faiblesse du marché du travail", estiment les analystes de Natixis.

"Tant que les chiffres ne suggèrent pas une chute brutale de l'emploi, les marchés pourraient accueillir favorablement ces données mitigées, car elles pourraient inciter la Fed à adopter une attitude plus accommodante", donc une baisse des taux l'an prochain, poursuivent-ils.

Les chiffres de l'inflation (CPI) sont quant à eux attendus jeudi.

A cela s'ajoutent de nombreuses décisions de banques centrales cette semaine, dont celle de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés jeudi.

La défense dans le rouge

Les négociations en cours pour la paix en Ukraine pèsent sur les valeurs de la défense.

Le président américain Donald Trump, qui a maintes fois promis d'obtenir une paix rapide en Ukraine, veut un arrêt des combats coûte que coûte. Il a multiplié les signes d'agacement vis-à-vis de Kiev, alors que son pays est un soutien clé face à l'invasion russe débutée en 2022.

Un plan américain pour l'Ukraine, présenté en novembre, avait été jugé très favorable à Moscou, et Kiev ainsi que les Européens s'efforcent depuis de le remanier.

Dimanche et lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a négocié à Berlin avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, pour tenter d'aboutir à un compromis.

Vers 09H45 heure de Paris, Thales perdait 2,20% à 226,20 euros, Dassault Aviation cédait 1,25% à 268,80 euros.

Euronext CAC40