France: l'activité du secteur privé quasi stable en décembre (PMI Flash)

information fournie par Boursorama avec AFP • 16/12/2025 à 10:18

L'activité du secteur privé en France est restée quasi stable en décembre, les services ayant progressé marginalement tandis que l'industrie manufacturière s'est redressée, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié mardi par S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / - )

L'indice composite s'est établi à 50,1, juste au-dessus de la barre de 50 séparant les zones d'expansion et de contraction de l'activité.

Il marque toutefois un léger ralentissement de la croissance après 50,4 en novembre (révisé en hausse), "lié au climat d'incertitude persistant et à son poids sur les décisions des ménages et des entreprises", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"Tant que le gouvernement ne parviendra pas à faire adopter le budget de l'État, l'incertitude politique continuera de paralyser l’économie française", a-t-il ajouté.

Outre le manque de confiance des consommateurs, l'économiste pointe "la virulence de la concurrence internationale" que pourrait toutefois contrebalancer le dynamisme de l'industrie aéronautique française.

Dans le secteur des services, l'activité a marqué le pas, l'indice PMI se repliant de 51,4 en novembre à 50,2 en décembre, demeurant toutefois en zone d'expansion.

L'industrie manufacturière a enregistré la tendance inverse, se redressant à 50,6 contre 47,8 en novembre.

"Les dernières données de l’enquête mettent en évidence une évolution positive de la production et des carnets de commandes (notamment portés par un rebond de la demande étrangère)", a expliqué Jonas Feldhusen.

"Le maintien de perspectives d'activité favorables et le retour à la croissance de l'emploi observé en décembre permettent également d'espérer une amélioration prochaine de la conjoncture du secteur", a-t-il ajouté.

L'emploi a augmenté en décembre dans l'industrie manufacturière comme, plus marginalement, dans les services.

Les tensions inflationnistes sur les coûts dans le secteur privé se sont par ailleurs atténuées, et les prix facturés aux clients ont stagné.

Quelque 750 entreprises du secteur privé ont été interrogées du 4 au 12 décembre dans le cadre de cette enquête.