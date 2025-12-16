Virbac fait l'acquisition d'un traitement pour 114 millions d'euros

(AOF) - Virbac a annoncé l’acquisition auprès de Norbrook d’un médicament innovant pour stabiliser l’hyperthyroïdie féline. Le laboratoire dédié à la santé animale a dépensé 100 millions de livres sterling, soit environ 114 millions d’euros, pour cette acquisition. Virbac sera chargé de distribuer ce traitement au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Pour l’Europe, la distribution restera gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco (en Allemagne), avant d’être progressivement reprise par Virbac.

L'opération devrait être relutive sur la croissance du chiffre d'affaires et sur la marge d'Ebitda du groupe dès la première année.

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Mds€, avec 2 filières spécialisées – animaux de compagnie (59 %) et animaux d’élevage (38,5 %) ;

- Montée de l’international hors Europe (40 % des revenus) : 13 % pour l’Amérique du nord, 16 % pour l’Amérique du sud, 11 % pour l’Extrême-Orient, 8 % pour la zone Pacifique puis l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique ; - Modèle d'affaires sur 2 piliers :

- renforcement des positions dans les vaccins, les produits vétérinaires et les marchés spécifiques -Inde, aquaculture…, - construction d’une « masse critique » aux États-Unis et en Chine ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (50,9 % des titres et 66,21 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres, Paul Martingell prenant la direction générale à compter du 1er septembre 2025.

- Agilité du modèle d’affaires : - compétitivité accrue par la digitalisation des systèmes & de la production industrielle et par la priorité commerciale donnée aux Virbac Busters à forte valeur ajoutée, d’où un effet prix positif sur les ventes, - montée des investissements industriels dont ¼ environ dans le foncier en France, - rapidité de la croissance internationale, notamment en Inde, 3ème filiale du groupe, portée par de nouvelles usines (Uruguay) et attente d’avancées aux États-Unis et en Chine, - enrichissement de l’innovation (+ 9 000 brevets et 9 centres de R&D), financée à hauteur de 8 % des ventes : - focalisée sur les alternatives aux antibiotiques et la maîtrise des antiparasitaires, puis la cybersécurité et la transformation digitale des process, - visant à apporter, d’ici la fin 2028, 205 M€ de ventes dans les animaux de compagnie et 64 M€ dans les animaux d’élevage ;

- Stratégie environnementale 2025 : - 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux, de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets, - réduction des emballages et du recours à l’eau, - Sélectivité dans les acquisitions, vite relutives sur le bénéfice -l’indien Globion, n° 1 local des vaccins pour animaux d’élevage, Sasaeah au Japon, 9ème marché mondial, ou le turc Mopsan ; - Bilan quasiment non-endetté (169 M€ de dette nette) avec 1 Md€ de capitaux propres.

- Impact négatif des changes sur les ventes et le bénéfice opérationnel ; - Impact modéré des relèvements de tarifs douaniers aux Etats-Unis, les 2/3 des revenus y étant générés par la production locale (80 % attendus pour é026) ;

- Relèvement des ventes en Australie, affectées par des facteurs climatiques ;

- Après une hausse de 4,9 % à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissante des ventes, entre 4 et 6 %, maintien de la marge opérationnelle brute autour de 16 %, amélioration de la situation de trésorerie autour de 80 M€ et poursuite des investissements en R&D ;

- Objectifs 2030 : ralentissement des investissements à 100 M€ environ, 20% de marge opérationnelle brute et taux R&D sur chiffre d'affaires ramené à 7 % (niveau normatif) ; - Dividende 2002 de 1,45 €.