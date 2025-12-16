Tennis: L'ATP introduit un nouveau règlement contre la chaleur en 2026

ATP Masters 1000 - Masters de Paris

L'ATP a annoncé mardi l'introduction d'un nouveau règlement contre la chaleur extrême à partir de 2026, après de nombreux abandons dus aux températures et à l'humidité lors du Masters 1000 de Shanghai cette saison.

La nouvelle règle, basée sur l'indice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) qui mesure le stress thermique, met en place une pause fraîcheur de 10 minutes après le deuxième set d'une rencontre en trois manches si cet indice a atteint 30,1 au cours des deux premiers sets.

Elle peut être demandée par l'un ou l'autre des joueurs et s'appliquera aux deux compétiteurs. Pendant les pauses, les joueurs peuvent s'hydrater, se changer, se doucher et recevoir des consignes de leur entraîneur sous la supervision du personnel médical de l'ATP, a expliqué l'instance dirigeante

Le jeu sera interrompu si le WBGT dépasse 32,2.

Selon l'ATP, cette règle va améliorer les conditions pour les supporteurs, les arbitres, les ramasseurs de balles et le personnel du tournoi.

Le Masters 1000 de Shanghai, en octobre, a concentré de nombreuses critiques après l'abandon au troisième tour du numéro deux mondial Jannik Sinner après avoir été perclus de crampes.

Lors du même tournoi, Novak Djokovic avait vomi en plein match tandis que Holger Rune, lors d'une pause médicale, avait demandé : "Vous voulez qu'on meure ?"

Auparavant, la décision de suspendre le jeu en raison de conditions météorologiques défavorables - y compris une chaleur extrême - revenait à un superviseur de l'ATP sur place qui coordonnait avec les équipes médicales sur le lieu du match ainsi qu'avec les autorités locales.

Cette nouvelle règle aligne l'ATP sur l'association de tennis féminin WTA. Les quatre tournois du Grand Chelem ont également officiellement mis en œuvre les règles autorisant les pauses prolongées et les suspensions de match.

