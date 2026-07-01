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USA : repli moins élevé qu'attendu des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 16:38

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 408,4 millions de barils lors de la semaine du 22 juin, signalant une baisse de 3,8 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur un repli plus important de 5,1 millions de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 2,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 2,3 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 96,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 10 millions de barils/jour.

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