Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens avancent prudemment lundi, l'oeil sur la santé de l'économie américaine et l'évolution des taux d'intérêt de la dette des Etats, après une nouvelle poussée la semaine dernière.

Dans les premiers échanges, vers 07H05 GMT, Paris était stable (+0,02%), Francfort grappillait 0,09%, et Londres prenait 0,31%. Milan avançait de 0,45%.

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