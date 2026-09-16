USA-Rebond plus marqué que prévu des prix à l'importation en août

Les prix à l'importation aux États-Unis ont rebondi plus nettement que prévu en août sur un mois, montrent les données publiées mercredi par le département du Travail.
Ils ont augmenté de 0,7% le mois dernier, après une baisse de 0,3% en juillet (révisé de -0,4%).
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,4%.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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