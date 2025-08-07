USA: rebond de la productivité au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 14:37









(Zonebourse.com) - La productivité non-agricole aux Etats-Unis a grimpé de 2,4% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, après un recul de 1,8% observé au trimestre précédent.



Ce rebond, qui traduit une croissance de 3,7% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 1,3%, s'est accompagné d'un bond de 4% du salaire horaire, d'où une hausse de 1,6% des coûts unitaires salariaux non-agricoles.





