USA: rebond de la productivité au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 14:37
Ce rebond, qui traduit une croissance de 3,7% de la production pour un nombre d'heures travaillées accru de 1,3%, s'est accompagné d'un bond de 4% du salaire horaire, d'où une hausse de 1,6% des coûts unitaires salariaux non-agricoles.
