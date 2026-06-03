USA Rare Earth en hausse grâce à un financement de 1,6 milliard de dollars accordé par le département américain du Commerce

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de la société spécialisée dans les aimants à base de terres rares USA Rare Earth USAR.O ont progressé de 5,8% pour atteindre 32,48 $ avant l'ouverture du marché

** La société finalise un accord avec le département américain du Commerce pour un financement pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars

** USAR précise que l'accord comprend jusqu'à 277 millions de dollars de subventions et une capacité de prêt de 1,3 milliard de dollars au titre de la loi CHIPS

** Ces fonds serviront à soutenir la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement intégrée en terres rares aux États-Unis

** La société a annoncé le mois dernier qu'elle recevrait un financement de 19,3 millions de dollars du département de l'Énergie pour un projet pilote de traitement des terres rares

** À la clôture d'hier, l'action USAR a plus que doublé depuis le début de l'année