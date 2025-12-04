USA Rare Earth augmente grâce à un accord de fourniture avec Solvay et Arnold

(Mises à jour)

4 décembre - ** Les actions de USA Rare Earth USAR.O augmentent de 9,4 % pour atteindre 15,3 $

** L'unité de la société Less Common Metals (LCM) signe un accord d'approvisionnement avec Solvay et Arnold Magnetic Technologies Corp, une unité de Compass Diversified CODI.N .

** USAR déclare que l'accord "assurera une source fiable, ex-Chine, de matériaux à base de terres rares de haute qualité pour la production par Arnold d'aimants permanents avancés"

** Cette collaboration illustre le type de partenariats industriels qui redonnent de la force et de la résistance à l'écosystème des terres rares en dehors de la Chine" - Barbara Humpton, directrice générale de l'entreprise

** USA Rare Earth a achevé l'acquisition de LCM en novembre 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 33,1 % depuis le début de l'année