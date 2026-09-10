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USA : quasi-stagnation hebdomadaire des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 18:07
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Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 424,1 millions de barils lors de la semaine du 31 août, signalant une baisse anecdotique de 0,4 million de barils par rapport à la semaine précédente. De leur côté, les analystes tablaient sur un repli plus important, de l'ordre de 1,6 million de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 2,1 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont progressé de 1,3 million de barils (le consensus anticipait -1,4 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 97,8% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
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