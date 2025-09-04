USA: productivité révisée en hausse au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 14:45









(Zonebourse.com) - La productivité non-agricole aux Etats-Unis a grimpé de 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la seconde estimation du Département du Travail, qui avait annoncé une hausse de 2,4% en première lecture il y a un mois.



Ce rebond de la productivité, qui fait suite à un recul de 1,8% observé au trimestre précédent, résulte d'une augmentation de 4,4% de la production alors que le nombre d'heures travaillées ne s'est accru que de 1,1%.



La progression de 3,3% de la productivité non agricole ayant été plus qu'absorbée par une hausse de 4,3% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1% au deuxième trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.