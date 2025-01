USA: PMI composite révisé en baisse pour décembre information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - La croissance s'est accélérée dans le secteur privé américain en décembre, mais bien moins qu'estimé initialement, à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 55,4 en données définitives, à comparer à 56,6 en estimation 'flash' et 54,9 en novembre.



Cette légère accélération d'un mois sur l'autre repose sur le dynamisme du secteur des services, dont l'indice PMI est passé de 56,1 en novembre à 56,8 le mois dernier, alors que celui mesurant le secteur manufacturier s'est replié de 49,7 à 49,4.



'L'activité dans la vaste économie des services a grimpé sur des carnets de commandes mieux remplis et sur un optimisme grandissant concernant les perspectives pour l'année à venir', explique Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global.





