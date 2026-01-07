USA: net repli des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 16:33
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 5,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 7,7 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 94,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
Saisie du pétrolier russe "Marinera" : le Royaume-Uni confirme avoir fourni un soutien "opérationnel" aux Etats-Unis
Le navire, anciennent connu sous le nom de "Bella 1", avait depuis été renommé et placé sous pavillon russe. Il a été saisi à la suite d'une opération menée par les forces armées et garde-côtes américains à travers l'Atlantique, avec l'appui logistique britannique. ... Lire la suite
-
La Chine demande aux entreprises technologiques d'interrompre leurs commandes de puces H200 de Nvidia, selon des rapports d'information
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un contexte et d'informations aux paragraphes 2 à 8) Pékin a demandé à certaines ... Lire la suite
-
Airbnb, simple hébergeur de contenus ou éditeur? La Cour de cassation a tranché mercredi estimant que la responsabilité de la plateforme pouvait être engagée si des internautes recouraient à ses services pour de la sous-location illicite. Les magistrats de la plus ... Lire la suite
-
Activité américaine, présence de la Chine et Russie, Danemark et indépendance : que se passe t-il au Groenland ?
Que prévoit l'accord de défense sur la présence américaine au Groenland? Quels investissements a promis le Danemark? Y-a-t-il de réelles menaces russe et chinoise? Qui veut l'indépendance du territoire arctique? Tour d'horizon de quatre enjeux cruciaux autour du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer