L'Europe finit dans le rouge, les tensions commerciales au centre de l'attention

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, sur fond de ‌confusion autour des droits de douane américains.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,22% à 8.497,17 points. À Francfort, le Dax a abandonné 1,09% et à Londres, ​le FTSE 100 a baissé de 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,27%, le FTSEurofirst 300 a baissé de 0,38% et le Stoxx 600 a abandonné 0,49%.

La politique commerciale de Washington revient sur le devant de la scène après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane dits "réciproques" imposés par Washington ​à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un jugement qui a conduit Donald Trump à annoncer immédiatement une nouvelle surtaxe globale de 10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

"D'un point de vue commercial, ​il est très difficile pour une entreprise de planifier ses activités lorsqu'elle ne sait ⁠pas à quoi s'attendre en matière de fournisseurs, de chaînes d'approvisionnement et de droits de douane", estime Arthur Laffer Jr, président de Laffer Tengler ‌Investments.

Lundi, le président américain a aussi renouvelé sa condamnation de la Cour suprême des États-Unis, menaçant d'imposer d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

Le locataire de la Maison blanche a affirmé dans un message publié sur son réseau Truth social que la ​décision de la Cour suprême lui conférait "beaucoup plus de pouvoirs ‌et de force que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide et très controversée au niveau international".

Le ⁠Parlement européen a décidé lundi de suspendre pour une deuxième fois le processus de ratification de l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis après la décision de la Cour suprême américaine.

Par ailleurs, Les Etats-Unis procèdent au rapatriement du personnel non essentiel de leur ambassade à Beyrouth, a déclaré lundi un haut responsable du département ⁠d'État, alors que les craintes d'un ‌conflit militaire avec l'Iran s'intensifient.

VALEURS

Le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard a perdu 3,50% après que Deutsche Bank a abaissé sa ⁠recommandation sur la valeur à "vendre", citant la surperformance récente de son action et de perspectives de croissance incertaines. Son rival Rémy Cointreau a également cédé 3%.

Toujours à ‌Paris, Exosens a perdu 9,59% après avoir publié les résultats de son exercice 2025.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le ⁠Dow Jones abandonne 1,44%, le Standard & Poor's 500 0,96% et le Nasdaq Composite 1,04%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral ⁠des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que ‌prévu en février, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

Les nouvelles commandes à l'industrie américaine ont reculé en décembre en raison d'une forte baisse des commandes ​d'avions commerciaux mais la demande a été compensée en partie par les investissements dans ‌l'intelligence artificielle (IA).

CHANGES

Le dollar s'est affaibli, les traders évaluant les politiques douanières américaines après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé vendredi les droits de douane imposés par le président Donald Trump. ​Ils surveillent également avec attention les tensions croissantes avec l'Iran, qui négocie actuellement un traité sur le nucléaire avec les États-Unis.

Le dollar perd 0,19% face à un panier de devises de référence

L'euro gagne 0,17% à 1,1800 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 5,2 points de base à 4,0328%. Le deux ans ⁠perd 2,9 points de base à 3,4507%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,5 points de base à 2,7138%. Le deux ans abandonne 2,1 points de base à 2,0490%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis six mois. Les États-Unis et l'Iran se préparent à une troisième série de négociations sur le nucléaire et l'incertitude économique accrue est également au centre des préoccupations après les derniers bouleversements douaniers américains.

Le Brent avance de 0,17% à 71,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,23% à 66,63 dollars.

