Eau potable: Veolia conteste l'attribution à son concurrent Suez d'un marché en Ile-de-France

Le géant de l'eau et des déchets Veolia a déposé un recours en justice pour contester l'attribution à son concurrent Suez d'un marché francilien de l'eau, s'estimant lésé par une "distorsion de concurrence", a-t-on appris lundi de sources concordantes, confirmant des informations de La Lettre.

En jeu, l'attribution par le syndicat mixte AquaVesc d'un contrat de distribution d'eau potable pour 520.000 habitants de 32 communes des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour un montant "de l'ordre de 370 millions d'euros" sur douze ans, selon Veolia.

Contacté par l'AFP, le tribunal administratif de Versailles confirme que l'audience lors de laquelle ce recours a été examiné "a eu lieu". Il doit rendre sa décision dans le courant de la semaine.

"Ce que Veolia dénonce, c'est la mise en place d'un mécanisme contractuel qui verrouille le marché au profit de Suez, place les collectivités sous dépendance au lieu de les rendre plus autonomes, et augmente fortement le coût de l'eau pour les usagers", a déclaré le groupe à l'AFP.

Concrètement, affirme Veolia, quelques mois avant le lancement de la consultation, Aquavesc a conclu avec Suez deux contrats par lesquels le syndicat s'engage à lui acheter "pour plus de 60 millions d'euros d'eau, y compris lorsque ces volumes ne sont pas indispensables pour satisfaire les besoins des usagers".

Dans ces deux contrats, l'un concerne l'achat d'eau brute destinée à alimenter une station d'épuration d'Aquavesc, pour être ensuite traitée et distribuée, et l'autre l'achat d'eau traitée, c'est-à-dire directement disponible pour être transmise aux usagers, affirme le géant mondial.

En outre, affirme Veolia, une stipulation de ces contrats prévoit que, même si Aquavesc "n'a pas besoin de cette eau, les sommes seront payées à Suez", ce qui est pour Veolia "constitutif d'une distorsion de concurrence".

Contactés par l'AFP, Aquavesc, tout comme Suez, n'ont pas souhaité commenter cette affaire, avant la décision du tribunal.