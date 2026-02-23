La Bourse de Paris prudente face au retour de l'incertitude commerciale

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a légèrement reculé lundi, dans un contexte de retour des incertitudes commerciales, après la décision vendredi de la Cour suprême américaine d'annuler une partie des droits de douane imposés par Donald Trump.

Le CAC 40 a perdu 0,22%, à 8.497,17 points, en recul de 18,32 points. Vendredi, l'indice vedette avait grimpé de 1,39%, terminant à 8.515,49 points, dépassant des records en clôture et en séance.

"L'incertitude commerciale" a été "la thématique principale" de la séance, a résumé Fawad Razaqzada, analyste de marchés pour Forex.com.

La Cour suprême des Etats-Unis a jugé vendredi que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des droits de douane sur de nombreux produits entrant aux Etats-Unis, infligeant un sérieux revers au président américain.

Dans ce contexte, les investisseurs parisiens "restent résilients", tout en "gardant une certaine prudence et en observant Donald Trump, dont le comportement peut être très volatil", a relevé Mike O'Sullivan, chef économiste chez Moonfare, interrogé par l'AFP.

En réponse à la décision de la Cour suprême, Donald Trump a décrété vendredi une nouvelle taxe douanière mondiale de 10%, qu'il a ensuite portée samedi à 15%.

Le président américain a aussi menacé lundi d'imposer des droits de douane "beaucoup plus élevés" aux pays qui seraient tentés de "jouer" avec les conséquences de la décision de la Cour suprême.

Le Parlement européen a de son côté suspendu lundi la procédure de mise en œuvre de l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis, dans l'attente "d'éclaircissements" de Washington.

Conclu l'été dernier après d'intenses négociations entre Bruxelles et Washington, cet accord avait permis de limiter à 15% les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur la plupart des produits européens.

Dans ce contexte, "plus personne ne sait vraiment quels droits de douane s'appliquent encore, pour combien de temps, ni même s'il est possible d'espérer des remboursements", a souligné Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Les équipementiers automobiles en souffrance

Le secteur automobile européen, très dépendant de ses débouchés commerciaux aux Etats-Unis, a reculé nettement en Europe. A Paris, ce sont particulièrement les équipementiers qui ont souffert.

OPmobility a perdu 2,55%, à 16,41 euros, et Valeo 2,88%, à 12,65 euros. Forvia a cédé 7,95%, à 12,73 euros, à la veille de la publication de ses résultats. Le groupe a par ailleurs souffert des résultats jugés décevants de sa filiale allemande Hella.

Euronext CAC40