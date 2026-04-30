 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA: moins de nouvelles inscriptions au chômage que prévu
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 14:35

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 189 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 20 avril, un chiffre en baisse de 26 000 par rapport au niveau de la semaine précédente, qui a été révisé à la hausse, passant de 214 000 à 215 000. Le nombre de nouveaux inscrits est inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 207 500, en baisse de 3 500 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 785 000 lors de la semaine au 13 avril (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 23 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank