USA-Meta contraint de verser $567 mln à un fond au Nouveau-Mexique pour la santé mentale des jeunes

Un tribunal du Nouveau-Mexique a ordonné jeudi à Meta META.O de verser 567 millions de dollars et de modifier la façon dont ses plateformes fonctionnent pour les utilisateurs mineurs dans cet Etat américain, jugeant le groupe technologique responsable de nuire à la santé mentale des jeunes.

Le juge Bryan Biedscheid a reconnu Meta coupable d'avoir créé une nuisance publique au Nouveau-Mexique et a ordonné à la maison-mère des réseaux sociaux Facebook et Instagram de prendre un éventail de mesures pour la protection des jeunes utilisateurs, dont une limite sur le temps passé chaque mois par les adolescents sur ces plateformes, un contrôle renforcé des interactions avec des adultes et des robots, ainsi qu'une lutte accrue contre les abus à caractère sexuel.

Meta a exprimé son intention d'interjeter appel, assurant travailler à l'identification et à la suppression des contenus nuisibles sur ses plateformes. "Nous demeurons confiants en notre bilan pour la protection en ligne des adolescents et continuerons de nous défendre contre des accusations qui dénaturent ces faits", a dit le groupe dans un communiqué.

Le procureur général du Nouveau-Mexique, Raul Torrez, a reproché à Meta de concevoir ses produits afin de rendre dépendants les jeunes utilisateurs et de faillir dans la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle sur ses plateformes.

La décision rendue jeudi conclut la deuxième phase d'un procès contre Meta au Nouveau-Mexique. Un jury a reconnu en mars dernier le groupe technologique coupable d'avoir induit la population en erreur à propos de la sécurité de Facebook et d'Instagram pour les jeunes utilisateurs, ordonnant le versement de 375 millions de dollars pour le préjudice subi.

Bryan Biedscheid a présidé trois semaines d'audiences sans jury dans le deuxième volet du procès, centré uniquement sur la question de savoir si les plateformes de Meta ont créé une "nuisance publique" au regard des lois du Nouveau-Mexique.

Cette affaire a été surveillée de près alors que nombre d'Etats américains, de municipalités et de districts scolaires à travers le pays ont engagé des poursuites similaires avec l'objectif d'obtenir des changements dans toute l'industrie.

(Andrew Hay au Nouveau-Mexique, Dietrich Knauth à New York; version française Jean Terzian)