USA : les ventes de logements neufs dépassent les attentes en octobre
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:06

Au mois d'octobre, les ventes de logements neufs se sont élevées à 737 000 unités aux Etats-Unis, contre des attentes à 716 000. En septembre, elles s'étaient élevées à 800 000.

