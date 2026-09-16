USA : les ventes au détail grimpent plus qu'attendu

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Au mois d'août, les ventes au détail américaines ont connu une hausse de 1,2%, loin des attentes qui étaient de seulement 0,8%. En parallèle, les données du mois de juillet ont été légèrement révisées à la hausse de -0,6 à -0,5%.
En rythme annuel, elles ont progressé de 6,01%, contre 5,03% en juillet.
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