USA : les ventes au détail grimpent plus qu'attendu

Au mois d'août, les ventes au détail américaines ont connu une hausse de 1,2%, loin des attentes qui étaient de seulement 0,8%. En parallèle, les données du mois de juillet ont été légèrement révisées à la hausse de -0,6 à -0,5%.

En rythme annuel, elles ont progressé de 6,01%, contre 5,03% en juillet.