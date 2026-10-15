USA-Les ventes au détail augmentent plus que prévu en septembre

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.
Elles ont avancé de 0,8% en septembre sur un mois contre une hausse de 1,3% en août (révisé de 1,2%).
Les analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de 0,3% des ventes au détail le mois dernier.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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