USA-Les ventes au détail augmentent plus que prévu en septembre

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre, montrent les données publiées jeudi par le département du Commerce.

Elles ont avancé de 0,8% en septembre sur un mois contre une hausse de 1,3% en août (révisé de 1,2%).

Les analystes intérrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une progression de 0,3% des ventes au détail le mois dernier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)