Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC :

* WALMART WMT.O recule de 1,2% en avant-Bourse en amont de la publication de ses comptes trimestriels prévus avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* EBAY EBAY.O bondit de 6,2% en avant-Bourse. Le groupe a fait état mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires au titre du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et a annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'ETSY ETSY.N pour près de 1,2 milliard de dollars.

* DOORDASH DASH.O grimpe de 12% en avant-Bourse. Le spécialiste de la livraison de repas a annoncé mercredi anticiper pour le premier trimestre une valeur de commande brute supérieure aux attentes de Wall Street, soutenue par une demande stable et un développement dans l'épicerie, le commerce de détail et les marchés internationaux.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a dépassé mercredi les attentes de Wall Street sur le bénéfice au titre du quatrième trimestre, grâce au secteur intermédiaire qui a permis de compenser la baisse des prix du pétrole brut. L'action prend 3,6% en avant-Bourse.

* MICROSOFT MSFT.O a démenti mercredi l'information du Guardian selon laquelle l'agence américaine de l'immigration et des douanes (ICE) utilise sa technologie pour la surveillance de masse des civils et a dit fournir seulement des outils de productivité et de collaboration basés sur l'informatique dématérialisée (cloud).

* ALPHABET GOOGL.O - Google, filiale d'Alphabet, et SEA

SE.N ont annoncé jeudi un partenariat pour développer des outils d'intelligence artificielle (IA) destinés aux produits de commerce électronique et de jeux du conglomérat technologique d'Asie du Sud-Est.

* META PLATFORMS META.O , propriétaire d'Instagram, prévoit de sortir cette année sa première montre connectée, dans le cadre de la relance du projet smartwatch "Malibu 2", a rapporté mercredi The Information, citant deux sources au fait des développements.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N a déclaré mercredi que son directeur général Marc Rowan n'avait eu aucune relation professionnelle ou personnelle avec Jeffrey Epstein après les révélations sur une correspondance avec le défunt délinquant sexuel qui continue d'alimenter le tumulte dans les entreprises américaines.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)