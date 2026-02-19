 Aller au contenu principal
Orange mise sur la croissance clients, les services aux entreprises et l'IA dans son nouveau plan stratégique
information fournie par Boursorama avec AFP 19/02/2026 à 08:26

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe de télécommunications Orange a affiché jeudi de nouvelles ambitions en termes de croissance de sa clientèle, de services aux entreprises et de création de valeur grâce à l'intelligence artificielle (IA), dans un nouveau plan stratégique triennal.

Le groupe vise ainsi une croissance de 40 millions de clients fixes et mobiles d'ici 2028 à l'échelle mondiale - il en compte 340 millions actuellement, et veut "générer plus de 600 millions d'euros de valeur grâce à l'IA" à la même échéance.

Orange ambitionne également de générer un milliard de revenus supplémentaires dans les services aux entreprises. Le groupe compte s’appuyer sur des activités déjà développées, comme la cybersécurité et les transferts d’argent, et investir dans de nouveaux segments.

Ses filiales Orange Business et Orange Cyberdefense "développeront des solutions cloud de confiance et des services d'IA fiables" et "investiront également dans des secteurs spécifiques tels que la défense et la santé", a détaillé le groupe.

Ces objectifs s'intègrent dans les "trois ambitions" affichées par le nouveau plan stratégique d'Orange, baptisée "Trust the Future" : "la proximité client, la croissance par l’innovation et l’excellence à grande échelle".

Pour faire croître sa clientèle, le groupe indique qu'il s'appuiera "en particulier" sur les zones Afrique et Moyen-Orient, où son chiffre d'affaires augmente rapidement depuis plusieurs années.

Cette feuille de route présentée jeudi s'inscrit en grande partie dans la continuité du précédent plan triennal du groupe.

En 2023, Orange avait ainsi misé sur les réseaux et infrastructures, la cybersécurité et la zone Afrique-Moyen-Orient comme priorités stratégiques à horizon 2025.

Pour les années à venir, la "reconsolidation de MasOrange (...) renforcera davantage le profil du groupe", a commenté la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, citée dans le communiqué.

Fin octobre, le groupe avait annoncé le lancement du rachat de sa coentreprise espagnole, qui doit s'achever en 2026.

En France, Orange est "toujours en discussion" en vue d'un éventuel rachat conjoint de SFR, après la présentation en octobre d'une première offre de rachat avec Bouygues Telecom et Free, a indiqué mercredi la dirigeante du groupe a l'occasion de la publication des résultats annuels.

"Le cadre légal et financier de la transaction n'a pas encore donné lieu à un accord", a affirmé jeudi Christel Heydemann, précisant que la procédure de "due diligence" entamée en janvier n'était pas encore finalisée.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ORANGE
16,8800 EUR Euronext Paris 0,00%

