Atos en partenariat avec Almaviva pour les systèmes C-ITS en Italie
Ce partenariat vise à soutenir C-Roads Italy, le programme italien dédié au déploiement de technologies C-ITS en conditions réelles de circulation. Ces technologies permettent aux véhicules de communiquer avec les infrastructures et les autres usagers de la route.
"Elles contribuent ainsi à réduire les accidents et la congestion du trafic, à promouvoir des transports plus propres et plus efficaces, et à l'avènement des systèmes européens de mobilité automatisée", ajoute le groupe informatique français.
Almaviva distribuera l'infrastructure à clés publiques (PKI) C-ITS d'Eviden en Italie, renforçant son offre transport et mobilité et sa solution MOOVA. Cette plateforme de mobilité est conçue pour connecter plusieurs modes de transport au sein d'un écosystème numérique unifié.
La solution PKI C-ITS d'Eviden, proposée en mode SaaS au sein de MOOVA, inclut des services d'hébergement, un support technique et une maintenance continue, afin que les clients des secteurs publics et privés italiens bénéficient localement d'un accompagnement et de services d'exploitation de bout en bout.
Valeurs associées
|41,1250 EUR
|Euronext Paris
|-1,14%
