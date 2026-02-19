Accor: bénéfice net en recul de 26,4% en 2025

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant français de l'hôtellerie Accor a dégagé en 2025 un bénéfice net de 449 millions d'euros, en recul de 26,4% par rapport à celui de 2024, qui avait bénéficié de cessions d'actifs, annonce-t-il jeudi.

Le chiffre d'affaires ressort quasiment stable en 2025 (+0,6%) à 5,64 milliards d'euros, mais hors effets de change négatifs (principalement les dollars australien, américain et canadien), il s'affiche en progression de 4,5%.

Les recettes sont tirées principalement par la division "luxe et lifestyle", en hausse de 6,6% à 1,6 milliards d'euros. Les hôtels "premium, milieu de gamme et économique" ont réalisé 2,85 milliards de chiffre d'affaires en 2025, en baisse de 1,5% par rapport à 2024.

En 2024, le groupe avait dévoilé un résultat net de 610 millions d'euros. Accor avait "bénéficié des importantes plus-values de cessions d'actifs d'Essendi", ex-AccorInvest, qui détient notamment les murs et les fonds des hôtels F1, précise le groupe dans son communiqué.

A ce sujet, Accor confirme dans son communiqué "la progression des discussions avec un investisseur de premier plan sur le projet de cession de sa participation de 30,6% dans la société Essendi". Cet investisseur est également "en discussion avec les autres actionnaires de Essendi sur l'évolution de la gouvernance de la société".

Sur 2025, le RevPAR (revenu par chambre, indicateur phare de l'industrie hôtelière) a progressé de 4,2% à 76 euros et le résultat opérationnel est en légère hausse à 807 millions d'euros.

"Les résultats sont conformes et pour certains supérieurs à nos persectives de court et moyen terme", a analysé la directrice financière du groupe Martine Gerow, lors d'un point téléphonique.

Le groupe a également annoncé un programme de rachat d'actions "pour un montant de 450 millions d'euros au cours de l'exercice 2026".