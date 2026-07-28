Italie : nette hausse des importations extra-européennes en juin

Les importations italiennes en provenance des pays hors Union européenne ont nettement accéléré en juin, portées principalement par la hausse des achats d’énergie, a indiqué mardi l’Institut national des statistiques (Istat).

(illustration) ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Selon l’organisme, les importations ont progressé de 18,5% sur un an en juin. Cette augmentation a été largement soutenue par les achats d’énergie (+31,9%) et de biens intermédiaires (+23,7%).

Les importations ont fortement augmenté depuis la Chine (+20,5%), premier fournisseur extra-européen de l’Italie, mais aussi depuis les pays de l’Opep (+47,8%), les Etats-Unis (+14,6%) et le Mercosur (+30,3%).

Les exportations italiennes vers les marchés hors UE ont, à l'inverse, vu leur progression ralentir en juin, à +3,6% sur un an, après +6,8 % en mai. L’Istat souligne toutefois que la comparaison est biaisée par l’enregistrement de commandes exceptionnelles de navires, tant en juin 2025 qu’en mai 2026.

Hors effet de ces contrats, la croissance annuelle des exportations hors UE aurait atteint 5,4% en juin, notamment grâce à une augmentation des ventes vers la Suisse et la Chine.

Sur l’ensemble du premier semestre, les importations ont augmenté de 5,5%, tandis que les exportations ont progressé de 4,3%.

L’excédent commercial de l’Italie avec les pays hors UE s’est établi à 24,1 milliards d’euros au premier semestre, un niveau pratiquement inchangé par rapport aux 24,5 milliards enregistrés sur la même période en 2025.