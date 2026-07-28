UPS: Prévisions du CA annuel revues à la hausse après la réduction des volumes d'Amazon

Le logo d'United Parcel Service est visible au nouveau centre de tri et de livraison UPS situé à Corbeil-Essonnes et à Évry.

United Parcel Service a revu à la hausse ‌mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, ​après un recul prévu des volumes d'Amazon.com, alors que le retour promis à une croissance en glissement annuel s'est concrétisé.

La plus grande entreprise de livraison de colis, considérée comme un baromètre de l'activité économique internationale en raison de son exposition à un ​large éventail de secteurs, a fermé des sites et supprimé des emplois dans le but de rationaliser ses opérations et de réaliser 3 milliards de dollars (2,64 milliards ​d'euros) d'économies d'ici 2026.

"Nous avons mené à bien notre réduction progressive ⁠des activités liées à Amazon ainsi que les initiatives de reconfiguration du réseau qui y sont associées, conformément au ‌plan prévu", a déclaré la présidente-directrice générale Carol Tome.

En avril, l'entreprise a indiqué qu'Amazon représentait 8,8% de son chiffre d'affaires à la fin du premier trimestre, ce qui marque une forte baisse par ​rapport à son pic de plus de ‌13%.

UPS prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 91,2 milliards de dollars en 2026, soit ⁠une hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 89,7 milliards de dollars. La société table désormais sur un bénéfice ajusté de 7,22 dollars par action pour l'ensemble de l'année.

La marge d'exploitation ajustée d'UPS sur le marché américain s'est établie à 8% ⁠au deuxième trimestre, tandis que ‌son segment international a affiché une marge de 12,4%, ce qui met en évidence la rentabilité nettement ⁠supérieure des activités de la société à l'étranger.

UPS et son concurrent FedEx sont confrontés à une baisse des volumes d'expédition, ‌les droits de douane américains et la suppression de l'exemption "de minimis" pour les importations de faible valeur ayant ⁠freiné les flux du commerce électronique provenant de détaillants liés à la Chine, tels ⁠que Shein et Temu.

Ces changements de ‌politique ont pesé sur la demande de livraisons, ce qui a incité UPS à se concentrer sur le rétablissement de sa ​rentabilité et la stabilisation de ses volumes.

La société a annoncé un ‌résultat d'exploitation ajusté de 2,10 milliards de dollars. Elle a enregistré un bénéfice par action ajusté de 1,76 dollar pour le trimestre clos le 30 ​juin.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société enregistre un bénéfice ajusté de 1,66 dollar par action.

Elle a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 22,83 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ⁠contre une estimation des analystes de 21,81 milliards de dollars.

UPS a bénéficié de surcharges carburant qui ont protégé ses marges de la hausse des coûts énergétiques, tandis que l’augmentation des volumes de colis a contribué à améliorer les rendements et à soutenir les performances trimestrielles.

L'entreprise avait déjà averti qu'une inflation persistante des prix du carburant pourrait freiner les dépenses de consommation aux États-Unis, ce qui réduirait la demande de transport sur l'ensemble de son réseau.

(Rédigé par Lisa Baertlein à Los Angeles et Abhinav ​Parmar à Bangalore; Version française Rihab Latrache)