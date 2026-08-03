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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 11:52
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Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,66% pour le Dow Jones .DJI , de 0,48% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC :

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N et AstraZeneca AZN.L ont mené des discussions préliminaires portant sur une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

* ALIBABA 9988.HK BABA.N a dévoilé lundi un nouveau modèle d'intelligence artificielle, le Qwen3.8-Max, présenté par le groupe chinois comme son modèle le plus étendu et le plus performant, avec 2.400 milliards de paramètres. L'action Alibaba à Hong Kong a bondi en séance de 7,7%, à un sommet depuis le 3 juin. Le titre coté à Wall Street pourrait prendre 4,3% à l'ouverture.

* TESLA TSLA.O - Les immatriculations du groupe sur plusieurs marchés européens ont affiché un tableau mitigé en juillet, avec de fortes hausses en France (+86%) et au Danemark (+52%), contrastant avec des baisses marquées en Norvège (-97%) et en Suède (-60%), selon les données de différents organismes.

Les immatriculations globales de véhicules électriques en Europe ont augmenté de 51% en juin, selon les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles.

* APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO.N - EasyJet EZJ.L a repoussé lundi la date limite accordée à Castlelake au 7 août pour décider de présenter ou non une offre publique d'achat ferme, alignant ainsi ce calendrier sur celui imposé à Apollo alors que la bataille pour la prise de contrôle de la compagnie low-cost britannique entre dans une semaine décisive.

* AMGEN AMGN.O - Le laboratoire pharmaceutique a déclaré vendredi que des pirates informatiques avaient dérobé des données de l'entreprise et des informations médicales sur des patients lors d'un incident de cybersécurité impliquant des systèmes de stockage dans le "cloud" gérés par des prestataires tiers, devenant ainsi la dernière entreprise en date du secteur de la santé à révéler une violation de données. Des cyberattaques ont récemment visé des entreprises comme ABBOTT LABORATORIES ABT.N , CLOVER HEALTH CLOV.O , STRYKER SYK.N , MEDTRONIC MDT.N et WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST.N .

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
105,740 USD NYSE +0,11%
ALIBABA GROUP
122,280 USD NYSE +5,14%
AMGEN
385,1600 USD NASDAQ -0,64%
APOLLO GLB MGMT
125,700 USD NYSE +4,43%
ASTRAZENECA
12 040,000 GBX LSE -4,69%
BRISTOL-MYERSSQU
65,300 USD NYSE +0,67%
CLOVER HEALTH INV.
4,1700 USD NASDAQ -3,92%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 485,03 Pts Index Ex +0,53%
EASYJET
642,400 GBX LSE +1,97%
MEDTRONIC
85,405 USD NYSE -0,37%
NASDAQ Composite
25 373,85 Pts Index Ex +1,00%
S&P 500 INDEX
7 489,72 Pts CBOE +0,70%
STRYKER
325,700 USD NYSE -6,43%
TESLA
311,2100 USD NASDAQ +0,76%
WEST PHARMACEUTI
340,920 USD NYSE +0,43%
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