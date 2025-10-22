Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,03% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et en baisse de 0,13% pour le Nasdaq .IXIC :

* NETFLIX NFLX.O n'a pas atteint les objectifs de bénéfice fixés par Wall Street pour le troisième trimestre en raison d'une dépense imprévue liée à un litige fiscal au Brésil, mais a publié des prévisions légèrement supérieures aux projections de Wall Street pour le reste de l'année.

* ALPHABET GOOGL.O - La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic est en pourparlers avec Google afin d'obtenir une puissance de calcul supplémentaire estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le titre prend 1,3% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O procède au rappel de 12.963 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de connexion de la batterie pouvant entraîner une perte de puissance motrice, a annoncé mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

* FORD F.N rappelle 1.448.655 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui pourrait entraîner une image déformée, intermittente ou vide lorsque le véhicule est en marche arrière, a déclaré mercredi l'autorité américaine de régulation automobile.

* CHARTER COMMUNICATIONS CHTR.O licencie près de 1.200 employés, soit un peu plus de 1% de ses 95.000 effectifs, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

* WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et des commissions sur les prêts qui a compensé la hausse des fonds de réserve.

